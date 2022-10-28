Херсон, , 12:19 — REGNUM Резервный канал связи разворачивают сотрудники министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства 28 октября.

Мобильный телефон Наталия Николаева © ИА REGNUM

«После объявления эвакуации, министерство, по раннее разработанному плану, начало разворачивать резервный канал связи. Для этого на правом берегу осталась часть сотрудников, чтобы обеспечить функционирования этого канала и ремонта повреждений в случае обстрелов со стороны ВСУ. В случае эскалации боевых действий и атак ВСУ сотрудники будут эвакуированы в кратчайшие сроки», — сообщил замминистра Михаил Шпир.

Он уточнил, что мобильная связь имеет дополнительный резервный канал на левом берегу, его задействуют в случае, если сотрудникам министерства придётся покинуть правый берег.

«Это сделано для того, чтобы люди, которые остались на правобережье и дальше имели доступ к мобильной связи», — уточнил Шпир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в херсонском Минсвязи заявили об ускоренном переходе на электронный документооборот.