Херсон, 28 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Резервный канал связи разворачивают сотрудники министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства 28 октября.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

«После объявления эвакуации, министерство, по раннее разработанному плану, начало разворачивать резервный канал связи. Для этого на правом берегу осталась часть сотрудников, чтобы обеспечить функционирования этого канала и ремонта повреждений в случае обстрелов со стороны ВСУ. В случае эскалации боевых действий и атак ВСУ сотрудники будут эвакуированы в кратчайшие сроки», — сообщил замминистра Михаил Шпир.

Он уточнил, что мобильная связь имеет дополнительный резервный канал на левом берегу, его задействуют в случае, если сотрудникам министерства придётся покинуть правый берег.

«Это сделано для того, чтобы люди, которые остались на правобережье и дальше имели доступ к мобильной связи», — уточнил Шпир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в херсонском Минсвязи заявили об ускоренном переходе на электронный документооборот.