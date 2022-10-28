Ереван, , 12:19 — REGNUM Депутат парламента Армении от оппозиционной партии «Дашнакцутюн», один из лидеров протестного движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян считает, что премьер-министр республики Никол Пашинян планирует отказаться от поддержки Нагорного Карабаха. Об этом оппозиционер 28 октября завил агентству Yerevan․Today.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление Пашиняна, что Армения поддерживает вариант мирного урегулирования с Азербайджаном, предложенный Россией. Сагателян ответил, что нужно принимать армянский вариант, а не «московский» или «вашингтонский».

«А вариант Никола Пашиняна, якобы поддерживаемый международным сообществом — это сдача Арцаха, которая приведёт к утрате армянской государственности», — сказал политик.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что планируется до конца года подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а перед этим осуществить делимитацию армяно-азербайджанской границы по состоянию на 1991 год.

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