Рыбинск, Ярославская область, , 12:30 — REGNUM Мобилизация на предприятиях «Ростеха» в Рыбинске законна. Об этом сообщили в администрации города.

Проходная завода, взятая в оцепление. yarnews.net

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Рыбинск Ярославской области не выполнил план по частичной мобилизации и именно этим вызвана массовая раздача повесток у проходной завода «Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Между тем, городские власти подчеркнули, что всё происходящее законно.

«В рамках проведения частичной мобилизации военком вправе самостоятельно определять перечень необходимых законных мероприятий для выполнения поставленной задачи. Повестки могут быть вручены не только по месту жительства и работы, но и в других не запрещенных местах. Работодатели граждан, подлежащих призыву, обязаны обеспечить своевременное оповещение и явку призванных на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить выполнение данных мероприятий», — рассказали в администрации Рыбинска.

Вместе с тем, как сообщают РИА Новости, в «Ростехе» обеспокоены сложившейся вокруг завода ситуацией, поскольку ОДК «Сатурн» и ОДК «Газовые турбины» включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, который утверждён сентябрьским приказом Минпромторга и, следовательно, сотрудники имеют право на отсрочку.

«Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах», — прокомментировали в «Ростехе».

И отдельно подчеркнули, что руководство ОДК и всех её дочерних предприятий выполняют требования нормативно-правовых актов в части мобилизации в полном объёме.

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