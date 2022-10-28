В Рыбинске власти и «Ростех» поспорили о мобилизации
Рыбинск, Ярославская область, 28 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Мобилизация на предприятиях «Ростеха» в Рыбинске законна. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Рыбинск Ярославской области не выполнил план по частичной мобилизации и именно этим вызвана массовая раздача повесток у проходной завода «Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Между тем, городские власти подчеркнули, что всё происходящее законно.
Вместе с тем, как сообщают РИА Новости, в «Ростехе» обеспокоены сложившейся вокруг завода ситуацией, поскольку ОДК «Сатурн» и ОДК «Газовые турбины» включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, который утверждён сентябрьским приказом Минпромторга и, следовательно, сотрудники имеют право на отсрочку.
И отдельно подчеркнули, что руководство ОДК и всех её дочерних предприятий выполняют требования нормативно-правовых актов в части мобилизации в полном объёме.