Москва, 28 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Криптовалюты пытаются дорожать в унисон с американскими акциями. Однако из-за слабых предпосылок для роста едва ли текущее ралли выйдет устойчивым, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Инвесторы изрядно устали от пессимизма, вследствие чего воспринимают любой мало-мальски серьезный инфоповод с повышенным энтузиазмом.

Сейчас на рынке наблюдается дефицит «дешевых» денег, так как основные центробанки, главным образом ФРС США и ЕЦБ, повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, а ведь именно заемный капитал служит основным драйвером спекуляций.

По сути, вся надежда именно на смену стратегии регуляторов, которая может произойти либо в случае существенного снижения темпов роста цен либо серьезных экономических проблем, способных вынудить центробанки облегчить условия кредитования.

Именно поэтому новости о замедлении производственной активности в США и Европе воспринимаются позитивно. Сейчас логика проста: хуже для экономики — лучше для рынков.

Проблема в том, что инфляция замедляется крайне медленно, в то время как ФРС явно захочет убедится в том, что это явление действительно было преодолено.

Напомним, что инфляция в США все еще держится около 8%, в то время как сложившимся целевым уровнем является 2%.

С другой стороны, в ФРС дали ясно понять, что согласны на рецессию ради победы над инфляцией, так как негативный эффект от затянувшихся высоких цен оценивается куда хуже.

В ближайшее время ожидается начало обратных процессов: возвращения биткоина к уровню в $19 тысяч и последующее движение к $17,4 тыс.», — предполагает эксперт.

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