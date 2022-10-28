Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды на выходных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Буран на алтайской дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По информации Бурятского гидрометцентра, днём 29 октября по югу республики, 30 октября по всей территории пройдут снегопады. Установится временный снежный покров. Ожидается также усиление ветра до 17 метров в секунду, на дорогах гололедица и накаты.

Спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«С понижением температур будьте внимательными при эксплуатации печного отопления, не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям», — добавили в ведомстве.