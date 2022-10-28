Улан-Удэ, 28 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды на выходных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Буран на алтайской дороге

По информации Бурятского гидрометцентра, днём 29 октября по югу республики, 30 октября по всей территории пройдут снегопады. Установится временный снежный покров. Ожидается также усиление ветра до 17 метров в секунду, на дорогах гололедица и накаты.

Спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«С понижением температур будьте внимательными при эксплуатации печного отопления, не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям», — добавили в ведомстве.