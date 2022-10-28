Пекин, , 12:17 — REGNUM Китай выразил решительный протест против разработок, накопления запасов или применения биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах, подтвердил 28 октября заместитель постоянного представителя Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан, на брифинге Совета Безопасности ООН по вопросу биобезопасности на территории бывшей УССР.

Гэн Шуан Kz.china-embassy.org

На брифинге Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо сообщил Совету, что Россия подала официальную жалобу в связи с утверждениями о программе создания биологического оружия на территории бывшей УССР в соответствии со статьей VI Конвенции о биологическом оружии. А Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Накамицу Идзуми ранее проинформировала послов о том, что ООН не видела никаких доказательств применения биологического оружия на территории бывшей УССР.

«Это остается таковым и сегодня. Я также хотела бы отметить, что Организация Объединенных Наций в настоящее время не имеет ни мандата, ни технических или оперативных возможностей для расследования этой информации», — заявил она.

И Россия, и киевский режим являются участниками Конвенции 1972 года о биологическом оружии (КБО), которая запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсинного оружия. Вновь заявив, что Китай решительно выступает против исследований, разработок, накопления запасов или применения биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах, Гэн призвал государства-участники строго соблюдать цели и принципы КБО.

Информация о биологической военной деятельности, предоставленная Россией, заслуживает соответствующего ответа со стороны соответствующих сторон, сказал Гэн, призвав соответствующие стороны проявить ответственное отношение к эффективному выполнению своих обязательств по КБО.

Выразив сожаление по поводу того, что официальная консультативная встреча в сентябре не смогла ответить на вопросы, поднятые Москвой, Гэн предположил, что международное сообщество, возможно, пожелает рассмотреть возможность ссылки на статью VI КБО для содействия созданию механизма проверки в качестве средства обеспечения его авторитета и эффективности.

Гэн также выразил надежду, что предстоящая девятая обзорная конференция по КБО в ноябре станет возможностью для дальнейшего укрепления механизма укрепления доверия, возвращения к переговорам по протоколу к КБО, который провалился два десятилетия назад, и создания многостороннего механизма обзора в целях повышения глобальной биозащиты.

Что касается кризиса на территории бывшей УССР, Гэн подчеркнул, что Китай с нетерпением ожидает серьезного прекращения огня. Китай также готов сыграть свою роль в этом вопросе вместе с международным сообществом.