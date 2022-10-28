Ставрополь, 28 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Из бюджета Ставропольского края на выплаты мобилизованным и закупку необходимого для них оборудования и экипировки было потрачено 2,2 млрд рублей. Помимо этого, денежные средства на приобретение одежды, обуви и оснащения, необходимых бойцам на передовой, собирают жители края, местный бизнес, меценаты. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе очередного прямого эфира с жителями региона, состоявшегося 27 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, за счёт бюджетных средств для мобилизованных и добровольцев со Ставрополья закупается спецтехника, в том числе квадрокоптеры, а также бронежилеты, удобная специальная обувь и другие необходимые вещи.

Напомним, тех, кто наживается на нуждах военных и продает товары для них втридорога, Владимиров назвал негодяями.