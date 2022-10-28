Шебекино, Белгородская область, , 12:14 — REGNUM Село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области было обстреляно со стороны киевских нацистов, в результате чего никто не пострадал. Об этом 28 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что в результате обстрела ВСУ получили повреждения крыша на ферме, весовая и сенохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк и Макеевку.