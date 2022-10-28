Берлин, 28 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Экономика Германии показала неожиданный рост в третьем квартале, опровергнув опасения, что инфляция и снижение поставок российского газа доведут крупнейшую экономику Европы до рецессии.

Евро. Германия

Экономика Германии выросла на 0,3% за три месяца с июля по сентябрь, вопреки прогнозам экономистов о сокращении на 0,2%, и заметно улучшился по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем квартале.

Это значит, что экономика страны впервые вернулась к допандемическому уровню ВВП 2020 года.

Экономический подъем в Германии в основном обусловлен ростом «расходов на личное потребление», отмечается в заявлении федерального статистического агентства, опубликованном в пятницу 28 октября.

«Немецкой экономике удалось удержать свои позиции, несмотря на сложные условия глобальной экономики, продолжающуюся пандемию COVID-19, перебои в цепочках поставок, рост цен и [СВО в б. УССР]», — добавило агентство.

«[Данные] абсолютно ошеломляющие, учитывая, что многие индикаторы показывают, что экономика значительно замедлялась в течение нескольких месяцев, — сказал журналистам Bloomberg экономист одного из крупнейших немецких банков LBBW Йенс-Оливер Никлаш. — Вероятно, здесь сыграли роль два фактора — отголоски открытия после коронавируса и «рог изобилия» летнего пакета льгот, которые с лихвой компенсировали негативные последствия роста цен на энергоносители».

МВФ прогнозирует, что в 2023 году экономика Германии сократится на 0,3%.

Экономика Германии впервые за 2022 год превзошла показатели ряда других европейских стран, включая экономики Франции и Испании, которые хоть и замедлили темпы роста, но все же смогли увеличиться на 0,2% в третьем квартале.