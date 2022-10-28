28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Скандал разгорелся во Владивостоке вокруг идеи по установке бюста Сталина. Новость о такой инициативе моментально разлетелась по соцсетям и вызвала массу отрицательных откликов. Затем сама новость и инициатива исчезли.

Валерия Иванова, , 15:27 — REGNUM Во Владивостоке накануне Дня памяти жертв политических репрессий совет по культуре при главе проголосовал за установку памятника Сталину. Шесть человек проголосовали за, трое — против и двое — воздержались. По информации «Примамедиа», совет собрался по инициативе председателя гордумы по просьбе местного отделения партии «Союз советских офицеров» России. Отмечается, что создан бюст будет на внебюджетные средства. Место размещения определит управление архитектуры и городской среды. Эту информацию изданию подтвердил вице-мэр Николай Селюк.

Иосиф Виссарионович Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Региональные паблики подхватили новость, а читатели активно стали комментировать. При этом положительных мнений о том, что памятник нужен, практически не оказалось.

«Шибанулись совсем, культурные вы наши?» — возмутился пользователь под ником T. U. Korch.

«Идиотизм творится в администрации. Гнать метлой всех оттуда дармоедов», — призвал 3D art.

«Снесут в первую ночь», — предположил Artem.

«Нет, Сталину! Дурацкая затея», — считает Андрей Аббасов.

«Что они там употребляют?!» — спросила Elena.

«Позорище! Что в головах у тех, кто это предложил? Это не офицеры! Это позор России! Им надо пойти всем и застрелиться немедленно», — высказалась Helen.

«И Сталина, и Феликса поставить рядом с Ульяновым на привокзальной площади. Он там с протянутой рукой — верной дорогой идёте товарищи! Хорошая группа получится», — иронизирует Осень.

«Ну а что, статуя Солженицына стоит, надо и Сталину поставить», — написал Владимир.

«Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!» Александр Солженицын. Архипелаг ГУГлаг jsulib.ru

«Вы из какой параллельной вселенной? Сколько человек убил Солженицын? Ну, наверное, в худшем случае полсотни. И то фашистов, освобождая свою страну. А Сталин? Одних только несчастных крестьян миллионы — кого голодом заморил, кого сослал на поселения в вечную мерзлоту. Ужас! Люди, вы вообще истории своей страны не знаете?!» — ответила Tatiana DEAN.

«Поимённо героев — членов совета напишите, пожалуйста», — попросил VVO VVO.

«А что? Поставить бюст напротив шагающего Солженицына, а за спиной памятная доска Колчаку (да, она тоже есть в нашем городе)», — отметили в телеграм-канале «Политический ипподром».

Телеграм-канал «Дерзкий Владивосток» на новость о памятнике Сталину опубликовал письмо репрессированного Осипа Мандельштама:

«Дорогой Шура! Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11 барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощён до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте всё-таки. Очень мёрзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка. Родные мои, целую вас. Ося.

Шурочка, пишу ещё. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке. И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом».

Власти столицы Дальнего Востока не могли не заметить растущее в социальных сетях недовольство населения и новость широко растиражированная в СМИ и пабликах об установке бюста Сталину исчезла. Вместо неё появилось сообщение о том, что совет по культуре при главе проголосовал против установки памятника Сталину.

«Ну смешно, конечно! Примамедиа опубликовали эту новость, потом снесли ее! Но репосты остались — телеграм все сохраняет. Впрочем, слава богу, что разум взял вверх над абсурдом!» — написали авторы телеграм-канала «Дерзкий Владивосток».

«В администрации Владивостока наметилось идеологическое противостояние», — отметили в телеграм-канале «Политический ипподром».