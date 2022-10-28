28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 13:17 — REGNUM Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой о том, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва войск киевского неонацистского режима к городу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва [киевских] войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — рассказала Губарева.

Кроме того, фактором укрепления чиновница считает и вывоз жителей из Херсона, поскольку это снижает нагрузку на логистику, а также развязывает руки российским военнослужащим, которым будет проще работать при отсутствии на поле боя гражданского населения.

«Так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадёт школьник или бабушка, идущая с рынка», — заключила Губарева.

«Крепка защита России. Это наши парни! Мы верим в Победу! Наши парни духом сильны!» — уверена Алёна Д.

Многие пользователи уверены, что Вооружённые силы Российской Федерации даже тени сомнения не имеют по поводу того, что наша оборона выдержит все попытки нацистов взять город силой.

«За свои территории будем стоять! Мужики, укрепляйте позиции!» — обращается Святослав С.

«Нацист не пройдёт! Наши парни укрепили оборонительные ряды, и теперь бандеровцам там делать нечего!» — отметила Карина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим накапливает под Херсоном значительные силы, которые по большей части состоят из необученных мобилизованных. Но тем не менее количественный фактор заставляет российское командование строить мощные рубежи обороны, чтобы не допустить больших потерь среди личного состава.

«Правильно делают. Мало ли, в какой момент нацисты решать наступать. Надо быть во всеоружии», — считает Денис М.

Отработка контрольных стрельб из окопа Александр Куликов © ИА REGNUM

«Хорошо, что укрепляют границы, чтобы не смогли прорваться ВСУ! Чего им надо от Херсона? Регион уже сделал свой выбор! Это больше не территория под контролем Киева!» — написал Владислав З.

Часть людей полагает, что у российских военных не так много времени, но его хватит на то, чтобы в полной мере подготовиться к решающему бою с нацистами в районе Херсона.

«Правильно! Укрепляйтесь, пока бандеровские танки в грязи застряли. Время есть на подготовку у наших ребят», — указывает Ренат А.

«В течение месяца наши военные должны отбить все попытки наступления ВСУ и сдвинуть их дальше от границы региона, чтобы жить в Херсоне было полностью безопасно», — пишет Аделина К.

Нашлись и те, кто уверен, что с новым командующим спецоперацией, а также с учётом того, какие шишки успели себе набить Вооружённые силы России за время СВО, оборона Херсона сумеет сдержать все попытки влага завладеть русским городом.

«Печально только то, что с самого начала мы не поставили во главе тех, кто реально знает, что такое война и как надо действовать», — сетует Лейла Я.

«У нас всё получится. Мы добьёмся лучшего, а также принесём мирное небо, избавимся от нацизма», — пишет Аделя Р.

Напомним, 28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявил РИА Новости о том, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва войск киевского неонацистского режима к городу.