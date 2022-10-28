Пенза, , 12:17 — REGNUM Конец октября в Пензенской области пройдет под властью обширного циклона. Погода резко ухудшится. Повсеместно ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, сообщает 28 октября Приволжское управление Гидрометцентра.

Снег Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В ближайшие дни порывистый ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное. На смену теплого воздуха с юга придет достаточно холодный с северных широт. Температура начнет интенсивно опускаться к отрицательным значениям. Данные погодные условия осложнят обстановку на дорогах. Автовладельцам стоит поторопиться со сменой летней резины на зимнюю.

В субботу, 29 октября, по области местами пройдет дождь. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит — 2…+3 °C, днем — не выше 8 градусов тепла.

В воскресенье, 30 октября, дождь пройдет повсеместно. Ночью потеплеет до +7 градусов, днем — около +11 °C.

В понедельник, 31 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 9−14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит — 3…+2 °C, днем ожидается — 1…+4 °C.

Ранее ИА REGNUM передавало, ночью 28 октября в 19 районах Саратовской области на уборку дорог вышла снегоуборочная техника. Накануне в регионе прошел дождь с мокрым снегом, на дорогах образовался гололед.

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