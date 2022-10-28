Нью-Йорк, США, , 12:10 — REGNUM Глава телеканала HBO Кейси Блойс дал понять поклонникам сериала «Дом дракона», что продолжение шоу они увидят не так скоро, как, возможно, рассчитывают. Об этом 28 октября сообщает портал Vulture.

Рис Иванс в роли Отто Хайтауэра Цитата из т/с «Дом дракона»

«Не ожидайте этого (премьеры второго сезона — ИА REGNUM) в 23-м, но я думаю, что где-то в 24-м», — сказал Блойс во время беседы с журналистами, не вдаваясь в подробности. Он пояснил, что компания только начала составлять план производства и отметил, что пока в нём много нерешённых моментов.

Напомним, HBO показал последнюю серию первого сезона «Дома дракона» 24 октября 2022 года. После этого на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes проект получил оценку 86% от критиков и 84% от рядовых пользователей.

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