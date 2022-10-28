Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Изношенные трамвайный пути на Заневском проспекте Санкт-Петербурга отремонтируют перед закрытием на капитальный ремонт станции метро «Ладожская», чтобы обеспечить горожанам комфортное и безопасное передвижение по городу, сообщили 28 октября в пресс-службе Смольного.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, закрытие станции четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена «Ладожская» перенесли с конца 2022 года на первый квартал 2023 года из-за неготовности наземного транспорта принять большой пассажиропоток. Выяснилось, что состояние трамвайных путей Красногвардейского района оказалось неудовлетворительным. Ввиду чего Смольный нашел компанию, которая выполнит ремонт трамвайных путей на Заневском проспекте от моста Александра Невского до Заневской площади, включая трамвайный узел.

«Специалисты АО «Трест» заменят изношенные трамвайные рельсы, срок эксплуатации которых подходит к концу. Работы будут разделены на два этапа, общая протяженность составит 1,26 км», — сообщили в Смольном, добавив, что ремонт трамвайных путей начнется после разработки и согласования необходимой документации.

Напомним, одну из самых загруженных станций метро Северной столицы «Ладожская» закроют в начале 2023 года. Ежедневно станция принимает 2,38 млн пассажиров, это обусловлено густонаселенностью района, наличием одноименного железнодорожного вокзала и близостью крупного города Ленинградской области Кудрово.

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