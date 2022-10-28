Москва, , 12:09 — REGNUM В России каждый девятый работающий (11%) планирует присоединить к праздничным трехдневным выходным дням в начале ноября отгулы или часть отпуска. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

День народного единства Duma.gov.ru

Чаще такие планы есть у работающих женщин, чем у мужчин — 15% против 8% и у работников до 34 лет, чем у людей старше 45 лет — 15% против 8%.

На собираются продевать День народного единства 62% опрошенных, среди мужчин — 60%, среди женщин 64%. Пока не приняли решение 14%. Работают по сменному графику 11%.

Опрос проведён 24–26 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, а Московской области к празднованию Дня народного единства подготовили более 600 мероприятий.

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