Херсон, , 12:08 — REGNUM Внедрение электронного документооборота в Херсонской области является одной из главных задач для министерства цифрового развития и массовых коммуникаций региона. Об этом сообщается 28 октября в телеграм-канале херсонской минцифры.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас — это задача номер один, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов. Автоматизированное удаленное рабочее место сейчас, как никогда, актуально. Сотрудники работают вне офисов до тех пор, пока правительство не обеспечит рабочие места», — прокомментировал заместитель министра министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир.

Он подчеркнул, что работа правительства Херсонской области не останавливалась ни на один день, и потому важно в максимально короткие сроки внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам.

«Мы активно применяем опыт других регионов России. К примеру, эти технологии стали востребованы, когда коронавирусный год вынудил большинство регионов работать на удаленке во время карантина. Пришлось разработать эффективные инструменты удаленной работы и коммункации», — уточнил Шпир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области с 20 октября действует военное положение. Подразделения правительства Херсонской области перемещены на левый берег Днепра.