Киев, , 12:08 — REGNUM Киев 27 октября в первый раз в тестовом режиме приобрёл электроэнергию у Словакии. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба энергетической компании киевского террористического режима АО «ЭКУ».

Электроэнергия Kate Ter Haar

«В целях поддержки энергосистемы [на территории б. УССР] в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО «ЭКУ» осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава энергетической компании киевского режима Виталий Бутенко отметил, что на фоне ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода для территории б. УССР значительно возросли.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября представитель киевского террористического режима Ирина Верещук призвала жителей захваченной Киевом территории б. УССР, которые уехали за границу, не возвращаться на родину до весны.