Кострома, 28 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В костромском парке «Берендеевка» до конца года планируют установить 33-метровое колесо обозрения, эквивалентное размерам 11-этажного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель организации «МК «Строй-07» из Нальчика.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР На «колесе обозрения»

Ранее фирма заключила с администрацией Костромы соглашение о развитии инфраструктуры парка, в рамках которого в зоне отдыха установили 15 аттракционов и точки общепита. Изначально колесо обозрения хотели установить в заволжском парке. Почему от этой идеи отказались — неизвестно.

В советские годы в Костроме было два колеса обозрения. Одно располагалось в Берендеевке, другое — в парке Ленинского комсомола в Заволжье. С него открывался красивый вид на Волгу. В 1990-е годы аттракционы разобрали.