Пекин, 28 октября 2022, 12:07 — REGNUM Отношения России и Китая продолжают энергично развиваться, Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Москвой в различных областях. Об этом 28 октября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Таким образом дипломат прокомментировал выступление Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 27 октября.
Он добавил, что Пекин «готов вместе с российской стороной продолжать углублять обмен опытом в области государственного управления, развивать сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего характерным национальным условиям».