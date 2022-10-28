Пекин, 28 октября 2022, 12:07 — REGNUM Отношения России и Китая продолжают энергично развиваться, Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Москвой в различных областях. Об этом 28 октября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Россия и Китай
Россия и Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Мы высоко ценим позитивную позицию президента (России Владимира) Путина. В нынешней нестабильной и сложной международной обстановке китайско-российские отношения сохраняют тенденцию бурного развития», — заявил он на брифинге.

Таким образом дипломат прокомментировал выступление Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 27 октября.

Он добавил, что Пекин «готов вместе с российской стороной продолжать углублять обмен опытом в области государственного управления, развивать сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего характерным национальным условиям».