Москва, , 12:06 — REGNUM 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Его основная задача — привлечение внимания к серьезности данного заболевания и необходимости его скорейшего выявления. Снижение смертности от сердечно-сосудистых нарушений в России — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

Ко Всемирному дню борьбы с инсультом АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и социальный проект «Реабилитацияпослеинсульта.рф» с 28 октября 2022 года запускают социально-образовательную кампанию #ВместоИнсульта.

На протяжении четырех недель в социальных сетях Национальных проектов России будут выкладываться видеолекции ведущих экспертов в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также полезные лайфхаки о предотвращении инсультаи реабилитации после него.

Каждый желающий сможет поделиться своими комментариями с тэгом #ВместоИнсульта: под любым постом кампании и рассказать, ради чего вы готовы противостоять инсульту — продление активного и здорового образа жизни, свадьба правнуков или другое важное событие. По итогам кампании с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три самых активных победителя, которые получат подарки — тонометры для контроля артериального давления от партнера проекта OMRON.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение"в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с инсультами, делается многое: оснащаются современным оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, получают льготные лекарства, федеральными национальными медицинскими центрами проводятся телемедицинские консультации для регионов. В 2022 году по нацпроекту планируется переоснащение/дооснащение более 360 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Запланировано к закупке более 5 тыс. единиц медицинского оборудования.