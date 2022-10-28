Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Специалисты завершат ремонт инженерных систем и пассажирской инфраструктуры Ладожского вокзала в Петербурге до конца 2023 года. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Электричка на Ладожском вокзале Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Ранее работники приступили к ремонту систем. В рамках первого этапа восстановили системы водоснабжения и отопления, также были проведён монтаж четырёх подъёмников для маломобильных групп людей. В залах ожидания обновили напольное покрытие.

Фасад здания теперь украшают новые вывески ОАО «РЖД» и надписи «Санкт-Петербург». Специалисты завершат работу над обновление кровельного покрытия вокзала до конца 2022 года.

В следующем году предстоит заменить два эскалатора, которые ведут от метрополитена к Ладожскому вокзалу, скамейки в зале ожидания. Пассажиры, провожающие и встречающие смогут зарядить телефон, сидя на новых скамейках.

Напомним, Ладожский вокзал был построен к 300-летию Санкт-Петербурга, которое отмечалось в 2003 году.

В планах города также ремонт на станции метро «Ладожская» рядом с вокзалом. Из-за того, что наземный транспорт пока не готов обслужить пассажиропоток начало работ перенесли на 2023 год.