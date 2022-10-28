Калининград, 28 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Калининградской области планируют усилить охрану важных объектов энергетики и топлива. Об этом сообщил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«На этой неделе штаб рассмотрит перечень тех предприятий и объектов, охрану которых мы будем дополнительно просить усиливать со стороны Росгвардии и других служб», — заявил Алиханов.

Также губернатор сообщил, что в аэропорту «Храброво» пока не планируется ничего изменять и вводить. Там «требования транспортной безопасности уже сейчас достаточно высокие», — пояснил губернатор.

Напомним, 19 октября в Калининградской области был введен режим «базовой готовности».