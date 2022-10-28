Тунис, 28 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Представители ряда политических партий Туниса выступили против проведения выборов в парламент страны. Об этом 28 октября сообщает Babnet.

Флаг Туниса

По данным журналистов, недовольство оппозиции вызвало решение президента страны Кайса Сайеда, который подписал ряд указов об изменениях в избирательном процессе и продлении сроков приёмов кандидатур.

Отмечается, что с заявлением по поводу выборов выступили Демократическая партия Туниса, партия «Амаль» и крупнейшая политическая партия Туниса «Эн-Нахда».

»Мы заявляем нашу твердую позицию бойкота предстоящих выборов в законодательные органы, которые являются фарсом на всех уровнях. Мы осуждаем происходящие попытки изменить законы об избирательном процессе и продлить срок выдвижения кандидатур», — цитирует Babnet заявление оппозиционеров.