Якутск, 28 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Наезды на 22 пешехода произошли в Якутии в октябре, двое из них погибли. Всего в республике из-за ДТП в 2022 году скончались десять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

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В авариях были травмированы 155 человек, 33 из них — переходившие дорогу дети. Кроме того, 13 аварий случились из-за того, что пешеходы нарушали правила дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала года было совершено 57 наездов на пешеходов.

В октябре ситуацию на дорогах республики усугубили погодные условия, в том числе гололёд, а также короткий световой день, отметили в ГИБДД. 25 октября женщина за рулём переехала лежащего на проезжей части пешехода, мужчину госпитализировали в реанимацию. 27 октября автомобилистка сбила пожилую женщину, пенсионерка попала в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области 27 октября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя областного центра, совершившего наезд автомобилем на спящую женщину.