Луганск, , 12:02 — REGNUM Одарённые дети отправились из Луганской Народной Республики в Подмосковье. Ребята отдохнут в одном из детских оздоровительных лагерей Московской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба администрации Луганска.

Подмосковье © Николай Чеканов

Дети отправились на отдых в сопровождении педагогов и медицинского работника на комфортабельных автобусах «Мосгортранса». В составе группы — ребята в возрасте 15-17 лет. Это талантливые и одаренные дети, дети погибших военнослужащих, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лидеры школьного и студенческого самоуправления.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Подмосковье в рамках гуманитарной программы «Дети России — детям Донбасса» отправилась группа из 145 детей, в том числе дети членов отраслевых профсоюзов ЛНР.

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