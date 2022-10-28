Первоуральск, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области суд вынес приговор местному жителю, обвинённому в убийстве своего знакомого. Тело мужчины он впоследствии расчленил, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что между мужчинами в феврале 2022 года в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт. Свердловчанин нанёс знакомому несколько ударов ножом. После смерти мужчины, обвиняемый при помощи пилы расчленил тело. Его части мужчина выбросил в лесопарковой зоне.

Суд приговорил свердловчанина к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.