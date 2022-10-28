Иркутск, , 12:01 — REGNUM В Иркутской области госавтоинспекторы в ходе погони со стрельбой остановили автомобиль под управлением злостного правонарушителя, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк:

«Инспекторы отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» Иркутской области в результате погони с применением оружия остановили автомобиль под управлением правонарушителя.

В городе Черемхово к сотрудникам ГИБДД, патрулировавшим улицы, обратился местный житель. Он рассказал, что рядом со школой заметил автомобиль «Москвич», водитель которого ведет себя странно и, возможно, находится в состоянии опьянения.

Проверяя поступившую информацию, полицейские обнаружили указанную машину, которая передвигалась по дворовой территории. Увидев госавтоинспекторов, находившийся за рулем мужчина увеличил скорость. Для остановки транспорта сотрудники полиции подали звуковой сигнал, включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Однако водитель не обратил на это внимания и попытался скрыться.

В ходе погони нарушитель неоднократно совершал опасные маневры, подвергая риску жизни пешеходов и других автомобилистов. Все это время полицейские не прекращали попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия.

Выехав за пределы города, лихач направился к федеральной трассе. Инспекторы произвели два выстрела в воздух и два — по колесам. Автомобиль был остановлен. Водителем оказался местный житель, лишенный права управления транспортным средством, ранее неоднократно судимый. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.1, 12.37, 12.25, 12.26 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ».

Также известно, что автомобиль «Москвич» помещен на специализированную стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в вечернее время на улице Полевая села Хайта Усольского района было найдено тело женщины без признаков жизни. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники, участковые уполномоченные, инспекторы ОГИБДД отдела полиции МО МВД России «Усольский» установили лихача. Им оказался 17-летний местный житель, который совершил наезд на пенсионерку на мотоцикле Racer, не зарегистрированном в установленном порядке.

Читайте также: В Приангарье подросток на мотоцикле смертельно травмировал пенсионерку