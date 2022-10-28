Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает много вариантов по организации и проведению Кубка мира. Об этом 28 октября заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Ранее канадский телеканал TSN сообщил, что Кубок мира, который запланирован на февраль 2024 года, могут перенести на другие даты. Это связано с нежеланием ряда европейских сборных играть с российскими хоккеистами.

Напомним, Кубок мира проводят НХЛ и профсоюз игроков НХЛ при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF). В последний раз турнир проходил в 2016 году в Торонто. Тогда победителем стала сборная Канады, а команда России дошла до полуфинала.