Уфа, , 12:10 — REGNUM Школьники из Луганской Народной Республики (ЛНР) отдохнут в период осенних каникул в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба министерства образования Башкирии.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

Сообщается, что 50 школьников из г. Красный Луч (ЛНР) с 24 октября по 9 ноября отдохнут в детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района Башкирии.

Отмечается, что в этом детском лагере созданы все условия для организации полноценного и качественного отдыха детей. Для ребят были подготовлены культурные, образовательные, досуговые и воспитательные программы, квесты, мастер-классы, а также встречи с интересными людьми.

Ранее сообщалось о том, что в летние каникулы Башкирия приняла 1468 детей Луганской Народной Республики, которые отдохнули в семи загородных лагерях региона.

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