Екатеринбург, 28 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет директор дома-интерната для умственно отсталых детей. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что директор интерната неоднократно предлагал подчинённым увеличить их премии. Однако деньги работники должны были вернуть руководителю якобы на ремонт здания. При этом директор не собирался организовывать работы в интернате.

Таким образом директор незаконно получил около 100 тыс. рублей. Теперь мужчину ждёт суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.