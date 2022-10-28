Железноводск, Ставропольский край, 28 октября 2022, 11:59 — REGNUM Группа мобилизованных жителей Железноводска отправило видео с благодарностью землякам за «лучшую экипировку». Военнослужащие рассказали, что они полностью одеты и им больше ничего не надо.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя видео, подчеркнул, что так же должны чувствовать себя все мобилизованные.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Владимиров заявил о полном оснащении снаряжением и экипировкой всех отправленных в зону СВО бойцов, а также о создании резерва экипировки в количестве не менее 5 тыс. комплектов.
Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополье создаст запас военной экипировки для следующих мобилизаций