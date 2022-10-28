Железноводск, Ставропольский край, , 11:59 — REGNUM Группа мобилизованных жителей Железноводска отправило видео с благодарностью землякам за «лучшую экипировку». Военнослужащие рассказали, что они полностью одеты и им больше ничего не надо.

Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

«Все мобилизованные Железноводска полностью одеты, одеты лучше всех. И нам больше ничего не надо!» — заявили бойцы на видео, которое разместил в своем телеграм-канале мэр города Железноводска Евгений Бакулин.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя видео, подчеркнул, что так же должны чувствовать себя все мобилизованные.

«Мы продолжаем помогать и доукоплектовывать подразделения мобилизованных ставропольцев. Своих не разделяем, и позаботиться должны о каждом! Чтобы у наших воинов было всё, что нужно, и больше было бы ничего не надо», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Владимиров заявил о полном оснащении снаряжением и экипировкой всех отправленных в зону СВО бойцов, а также о создании резерва экипировки в количестве не менее 5 тыс. комплектов.

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