Кишинёв, , 11:59 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан в судебном иске в отношении премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и министра юстиции Серджиу Литвиненко потребовал, чтобы они подметали улицы в центре столицы. Об этом глава города сообщил 28 октября на пресс-конференции.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«В качестве возмещение ущерба мы требуем, чтобы госпожа премьер и министр юстиции в течение года подметали площадь Великого национального собрания. Если они не опровергнут свои заявления», — сказал Чебан.

Мэр обвинил членов правительства в ложных заявлениях, что в отношении основанной им партии «Национальное альтернативное движение» (НАД) США ввели санкции. Он отметил, что НАД просто упомянули в отчёте американского Казначейства.

Чебан считает, что Гаврилица и Литвиненко превысили свои полномочия. Он также обвинил их в преднамеренном распространении недостоверной информации, чтобы дискредитировать НАД.

Напомним, 26 октября США ввели санкции в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и лидера партии «Шор» Илана Шора, которые также являются крупными бизнесменами. Вашингтон объявил их «олигархами».

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