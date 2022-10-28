Мелитополь, , 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, РФ на пороге великих изменений. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Владимир Путин вчера (27 октября), выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба. Маятник истории качнулся. И его сила безвозвратно уничтожит вывернутую наизнанку либеральную западную идеологию», — написал Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, территория б. УССР стала полигоном для испытания нового оружия, а киевский режим абсолютно управляем западными кураторами, при этом США и ЕС не скрывают «своего прямого участие в финансировании госпереворота и многолетнее накачивание киевского режима оружием».

«Говоря о глобальном мироустройстве, президент отметил, что никто никогда не сможет диктовать России, какое должно быть общество и на каких принципах его строить», — подчеркнул Балицкий.

Он также добавил, что Россию никогда и никому не удавалось поставить на колени и «смахнуть» с геополитической карты, а Запад постепенно остается в меньшинстве и теряет свои так называемые демократические ценности.

«Мы на пороге великих изменений. Маятник истории продолжит свое движение в нашу сторону, в сторону России, в сторону объединения русского мира», — заключил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс отметил, что Путин на Валдайском форуме предупредил западные страны, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы.

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