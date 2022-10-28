Балицкий: Россия стоит на пороге великих изменений
Мелитополь, 28 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, Россия на пороге великих изменений. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, территория б. УССР стала полигоном для испытания нового оружия, а киевский режим абсолютно управляем западными кураторами, при этом США и ЕС не скрывают «своего прямого участие в финансировании госпереворота и многолетнее накачивание киевского режима оружием».
Он также добавил, что Россию никогда и никому не удавалось поставить на колени и «смахнуть» с геополитической карты, а Запад постепенно остается в меньшинстве и теряет свои так называемые демократические ценности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс отметил, что Путин на Валдайском форуме предупредил западные страны, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы.
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