Мелитополь, 28 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, Россия на пороге великих изменений. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

ИА REGNUM Россия

«Владимир Путин вчера (27 октября), выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба. Маятник истории качнулся. И его сила безвозвратно уничтожит вывернутую наизнанку либеральную западную идеологию», — написал Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, территория б. УССР стала полигоном для испытания нового оружия, а киевский режим абсолютно управляем западными кураторами, при этом США и ЕС не скрывают «своего прямого участие в финансировании госпереворота и многолетнее накачивание киевского режима оружием».

«Говоря о глобальном мироустройстве, президент отметил, что никто никогда не сможет диктовать России, какое должно быть общество и на каких принципах его строить», — подчеркнул Балицкий.

Он также добавил, что Россию никогда и никому не удавалось поставить на колени и «смахнуть» с геополитической карты, а Запад постепенно остается в меньшинстве и теряет свои так называемые демократические ценности.

«Мы на пороге великих изменений. Маятник истории продолжит свое движение в нашу сторону, в сторону России, в сторону объединения русского мира», — заключил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс отметил, что Путин на Валдайском форуме предупредил западные страны, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы.

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