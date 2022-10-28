Новосибирск, , 12:01 — REGNUM Само по себе замечание президента США Джо Байдена, что упоминание президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия идёт вразрез с обещанием не применять его, выглядит странным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поскольку публичное упоминание ядерного оружия (например, в дискуссиях международного уровня) ещё не является декларацией о намерении какой-либо стороны непосредственно применить его, — подчеркнул Бирюков. — Западные СМИ в течение достаточно долгого времени формировали представление о якобы готовящемся ударе со стороны России, и готовы интерпретировать любые высказывания российской стороны на эту тему как подтверждение подобной готовности, запутывая таким образом общественное мнение. Поэтому возвращение к полноценному и откровенному диалогу вместо стратегии информационной войны — наилучшая возможность прекратить дальнейшую политизацию проблемы ядерного оружия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Байдена, продолжающиеся упоминания Владимиром Путиным ядерного оружия якобы идут вразрез с его же словами об отсутствии намерений применить таковое. При этом он отметил, что он считает президента России «очень опасным» в подходе к этому вопросу. Об этом Байден заявил в интервью телеканалу Newsnation.

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