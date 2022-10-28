Екатеринбург, 28 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») направил обращение к министру обороны Сергею Шойгу, где просит проверить информацию о направлении свердловчан в зону проведения СВО без подготовки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По словам Иванова, ему жалуются жёны мобилизованных. Якобы мужчин отправляют в зону проведения СВО без должной подготовки. По данным депутата, речь идёт о 86 гражданах. Список их фамилий он приложил к депутатскому запросу на имя министра обороны, сообщил парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Во многих регионах фиксировали случаи ошибочных повесток. В частности, домой уже удалось вернуть около 300 ошибочно мобилизованных свердловчан.