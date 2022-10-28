Симферополь, 28 октября 2022, 11:54 — REGNUM Более 70 тысяч тонн винограда собрано в хозяйствах Республики Крым по данным на 28 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данный момент в хозяйствах Крыма урожай собран с площади 10 тыс. га из 15,5 тыс. га плодоносящих виноградников.
На данный момент в виноградниках местных предприятий собирают поздний сорт Каберне совиньон на площади порядка 37 гектаров. Также выращивают сорта Саперави, Бастардо Магарачский, Каберне Совиньон, Мускат белый, Мускат Оттонель, Алиготе, Мерло, Пино черный, Шардоне, Каберне Совиньон, Кефесия, Сары Пангас и другие.