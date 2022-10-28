Симферополь, 28 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Более 70 тысяч тонн винограда собрано в хозяйствах Республики Крым по данным на 28 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

На данный момент в хозяйствах Крыма урожай собран с площади 10 тыс. га из 15,5 тыс. га плодоносящих виноградников.

«В этом году ожидаем урожай винограда не меньше уровня прошлого года. Напомню, что в 2021 году было собрано 123 тысячи тонн», — отметил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

На данный момент в виноградниках местных предприятий собирают поздний сорт Каберне совиньон на площади порядка 37 гектаров. Также выращивают сорта Саперави, Бастардо Магарачский, Каберне Совиньон, Мускат белый, Мускат Оттонель, Алиготе, Мерло, Пино черный, Шардоне, Каберне Совиньон, Кефесия, Сары Пангас и другие.