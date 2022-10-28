Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Квентин Тарантино опроверг утверждения Канье Уэста (Йе) о том, что режиссёр позаимствовал у него идею фильма «Джанго освобождённый». Об этом 28 октября сообщает журнал Variety.

Тарантино

«Этого не происходило», — сказал Тарантино, назвав неправдой слова Уэста о том, что он якобы придумал идею картины, после чего поделился ей с кинематографистом. «У меня была идея «Джанго» задолго до того, как я встретил Канье», — сказал режиссёр, сообщив, что когда-то рэпер хотел сделать «гигантскую киноверсию» своего дебютного студийного альбома «The College Dropout», в рамках которой хотел снять фильмы на основе треков.

«Мы использовали это как предлог, чтобы встретиться друг с другом», — продолжил Тарантино, пояснив, что у Уэста появилась идея для высокобюджетного видео на песню «Gold Digger», в котором исполнитель должен был предстать перед зрителями в образе раба. «И это было очень смешно. Это была очень, очень забавная идея», — сказал режиссёр, отметив, что именно об этом говорит Уэст.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Канье Уэста выдворили из офиса производителя обуви Skechers. В компании отметили, что осуждают последние высказывания рэпера и не планируют с ним сотрудничать.

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