Калининград, 28 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Строительство Северного потока-2 с ответвлением через Калининградскую область не будет осуществлено в текущей ситуации. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«После инцидента с «Северным потоком» мы все понимаем объём рисков для подобных проектов, строить ещё один газопровод было бы нецелесообразно. При этом, конечно, мы были бы рады такому объекту инфраструктуры в любой другой ситуации. Это даёт дополнительную возможность для развития региональной экономики», — пояснил губернатор.

Также Антон Алиханов отметил, что в Калининградской области уже готова инфраструктура по приёму сжиженного газа. Она будет доставляться в регион через терминал «Маршал Василевский». После этого топливо будет закачиваться в подземное хранилище, которое находится в районе посёлка Куликово.

Напомним, в ночь на 26 октября 2022 года произошли взрывы на ветках Северного потока и Северного потока-2. При взрывах произошла сильная утечка газа. В России расследование ведут службы ФСБ и по предварительным данным взрывы — результат теракта.