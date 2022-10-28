Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон привержен прекращению конфликта на территории бывшей УССР путем переговоров, однако его администрация предприняла мало шагов, если вообще такие шаги предпринимались, для создания дипломатического процесса, который мог бы привести к такому результату, пишут старший политолог корпорации RAND Самуэл Чарап и старший политолог и директор Центра анализа большой стратегии США корпорации RAND Миранда Приб в статье, вышедшей 28 октября в Foreign Affairs.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон на фоне военных успехов Киева намерен и впредь помогать режиму в возвращении под свой контроль как можно больших территорий, не провоцируя более масштабного конфликта. Мантра в Вашингтоне заключается в том, чтобы поддерживать Киев «сколь угодно долго» и исключать, по крайней мере на данный момент, практические шаги в сторону дипломатии.

«По сути, США и их партнеры по «Большой семерке» уже предложили мирное соглашение. Но условия больше похожи условия капитуляции России: Киев возвращает себе всю свою территорию, получает репарации от Москвы и подписывает соглашения о безопасности со странами Запада. Такой исход действительно был бы идеальным. Был бы восстановлен контроль режима над его международно признанными границами, укреплен международный порядок и а Россия наказана. Однако он также маловероятен», — подчеркнули авторы.

«Риторика, согласно которой желательным для США эндшпилем является полная победа Киева, без согласованных усилий по подготовке к будущим дипломатическим переговорам может привести либо к опасной эскалации, либо к бесконечному затягиванию конфликта. Сегодня было бы преждевременно настаивать на какой-то конкретной сделке или даже на прямых переговорах. Но, заложив основу для этих переговоров сейчас, Соединенные Штаты вместе со своими партнерами в Киеве и союзниками могли бы свести к минимуму риск этих опасных исходов и помочь наметить путь к прекращению конфликта», — добавили они.

Во-первых, Россия может предпочесть эскалацию, а не капитуляцию на поле боя. Соединенные Штаты и их партнеры по «Большой семерке», похоже, считают, что Москва смирится с полной территориальной потерей, не провоцируя более масштабную войну или применяя оружие массового уничтожения.

Во-вторых, Киев, возможно, окажется не в состоянии поддерживать свои нынешние темпы территориальных завоеваний. Мобилизация в России была беспорядочной, но в конечном итоге она может привести к гораздо большему количеству сил. Недостаточное количество войск было, пожалуй, самой большой слабостью российских вооруженных сил, из-за чего они не могли защищать линию фронта, протянувшуюся более чем на 950 км. Более крупная российская военная сила может вынудить Киев активизировать собственные мобилизационные усилия, даже несмотря на то, что во время последней волны набора режим столкнулся с трудностями при призыве на военную службу.

Наконец, Россия может не сдаться, даже если ее заставят уйти с территории бывшей УССР.

«Это не означает, что Вашингтон должен стремиться начать прямые переговоры уже сегодня. Стороны еще не готовы. Но Соединенные Штаты могут сделать больше, чтобы создать условия для успеха возможных переговоров», — отметили Чарап и Приб.

Например, Вашингтон мог бы начать переговоры со своими союзниками и Киевом о необходимости того, чтобы все стороны продемонстрировали открытость перспективам возможных переговоров и умерили общественные ожидания решающей победы. Администрация Байдена могла бы работать с этими партнерами, чтобы разработать общие формулировки в этом отношении и сделать их более заметными в официальных заявлениях.

Соединенные Штаты также могут ясно дать понять, что урегулирование путем переговоров не будет актом капитуляции. В заявлении «Большой семерки» предвидится результат — по сути, полная капитуляция России, — который кажется крайне неправдоподобным. Дипломатия, по определению, повлечет за собой некоторые компромиссы, поэтому важно быть расплывчатым в отношении условий возможного урегулирования на данном этапе.

Наконец, администрации Байдена следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все линии связи с Москвой, начиная с президента и ниже, оставались открытыми как для того, чтобы сигнализировать об открытости к возможному прекращению конфликта путем переговоров, так и для того, чтобы иметь каналы для содействия мирным переговорам, когда придет время. Нет никаких гарантий, что эти шаги приведут к миру в ближайшее время. Но они могли бы снизить риски драматической эскалации и конфликта на неопределенный срок.

«Позволить конфликту разыграться может показаться мудрым решением. Но его завершение путем переговоров — по-прежнему заявленная цель администрации Байдена — скорее всего, останется недостижимым, если она не заложит основу для него сейчас», — заключили авторы.