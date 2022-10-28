Сеул, , 11:55 — REGNUM В Южной Корее приветствовали соглашение между Израилем и Ливаном о демаркации морской границы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Южной Кореи ожидает, что данное соглашение поспособствует миру, стабильности и экономическому процветанию в регионе», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Известно, что 27 октября Израиль и Ливан, формально находящиеся в состоянии войны, подписали соглашение о демаркации морской границы.

Ливан и Израиль оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 860 кв. км. Каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Участок о котором идет речь, находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш.