Сеул, 28 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Южной Корее приветствовали соглашение между Израилем и Ливаном о демаркации морской границы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Правительство Южной Кореи ожидает, что данное соглашение поспособствует миру, стабильности и экономическому процветанию в регионе», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Известно, что 27 октября Израиль и Ливан, формально находящиеся в состоянии войны, подписали соглашение о демаркации морской границы.

Ливан и Израиль оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 860 кв. км. Каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Участок о котором идет речь, находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш.