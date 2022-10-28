Пермь, , 11:53 — REGNUM В Пермском крае на Белой Горе обустроены габионы. Они должны обезопасить от оползней, сообщили в минтрансе региона.

Подпорная стена минтранс Пермского края

Для устранения сползания грунта, произошедшего на подъезде к Белогорскому монастырю было построено 164 погонных метра подпорной стены из габионов.

«Была произведена выемка трёх метров почвы за габионами для организации дренирующего грунта, чтобы исключить возможное вымывание породы, после чего было уложено 120 кубометров щебня в основание и 656 кубометров бутового камня в габионные конструкции. Также мы укрепили грунт за самой конструкцией с помощью устройства армирующей панели, чтобы в дальнейшем склон больше не осыпался» — сказал подрядчик.

Работы начались в сентябре. Обустройство подпорных стен завершилось на полтора месяца раньше оговоренного контрактом срока.