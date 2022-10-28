Вашингтон, 28 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Как считает президент США Джо Байден, упоминания президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия якобы противоречат обещанию о его неприменении. Он заявил об этом 28 октября в интервью телеканалу Newsnation.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?» — сказал американский лидер.

При этом Байден добавил, что, по его мнению, глава Российского государства якобы «очень опасен» в своём подходе к этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что «фундаментальной» целью американских ядерных сил является сдерживание ядерных атак на Соединенные Штаты и их союзников.