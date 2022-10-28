Иркутская область, , 11:52 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 28 октября сообщает подробности ДТП, в результате которого погибла пенсионерка.

ДТП с мотоциклом на улице Полевая села Хайта Усольского района Иркутской области МВД

Накануне в вечернее время на улице Полевая села Хайта Усольского района было найдено тело женщины без признаков жизни. Опрос полицейскими граждан, находящихся в близлежащих домах, какой-либо дополнительной информации о происшествии не принес, видеокамеры отсутствовали.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники, участковые уполномоченные, инспекторы ОГИБДД отдела полиции МО МВД России «Усольский» установили лихача. Им оказался 17-летний местный житель, который совершил наезд на пенсионерку на мотоцикле Racer, не зарегистрированном в установленном порядке.

В настоящий момент в отношении подростка следователями СК возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктами «б», «в» частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли.

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