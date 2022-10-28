Рамалла , 28 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Беспорядки начались в окрестностях города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом 28 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на своего репортёра в Палестине.

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По последним данным, столкновения начались в районе блокпоста израильской армии «Хавара» южнее города. Десятки палестинцев вышли на акцию протеста, требуя прекращения «блокады» Наблуса израильскими службами безопасности.

Акция протеста в очередной раз переросла в столкновения с силовиками, которые применили для разгона толпы боевое оружие. В результате столкновений двое палестинцев получили ранения, от которых впоследствии скончались.